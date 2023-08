Maurício Kubrusly foi diagnosticado com demência e se mudou para Bahia: ‘memória se foi'

Afastado da TV Globo desde 2019, Maurício Kubrusly foi diagnosticado com demência frontotemporal e agora vive no Sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart e com o cachorro, Shiva.

O jornalista de 77 anos foi homenageado durante o Fantástico, que comemora os 50 anos do atração dominical. Contratado da Globo desde 1985, Kubrusly participou como repórter de diversos telejornais, além do famosos quadro ‘Me Leva Brasil’, no Fantástico, em 2000.

"Maurício Kubrusly deixou para trás São Paulo para mergulhar na natureza, o que tem sido um bom remédio para lidar com a Demência Fronto Temporal (DFT), que foi diagnosticado há alguns anos. A memória se foi mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", contou o Fantástico.

A doença do jornalista é a mesma que acomete o ator Bruce Willis.