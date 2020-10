Marina Ruy Barbosa parabeniza marido após rumores de crise

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para parabenizar o marido, Xandinho Negrão, pelos 35 anos. A atriz publicou uma foto ao lado do amado com a seguinte legenda: "Happy Birthday" seguido de vários emojis.

Recentemente começou a surgir rumores que o casal estava em crise. Há tempos eles não apareciam juntos nas redes sociais. Os dois completaram 3 anos de casados no último dia 7, mas diferente dos outros aniversários não comemoraram com fotos no Instagram.

Porém teve internauta que achou a declaração 'seca demais'. "Acredito que foi só por educação, viu? Porque foi mais fria que a Elza do Fronzen", comentou um seguidor.