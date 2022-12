Marcius Melhem volta a negar acusações de assédio a Dani Calabresa: 'tudo consensual'

O ator Marcius Melhem voltou a negar as acusações de assédio que sofreu de Dani Calabresa e outras sete mulheres. Ele afirmou que elas combinaram as versões e que tudo o que aconteceu foi consensual.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: Marcius Melhem diz que se relacionou, de forma consensual, com Dani Calabresa em festa



Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6lmMX pic.twitter.com/mUopusJkP4 — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) December 19, 2022

"Eu só posso dizer que elas iriam se beneficiar. Elas combinaram versões, e depois disseram que não se conheciam", disse ele, neste domingo (18), durante entrevista ao jornalista Roberto Cabrinni, no programa Domingo Espetacular.

"Há um ano, eu não poderia falar nada fora da Justiça. Hoje, o que eu posso dizer é que nos relacionamos Dani Calabresa, uma amiga dela e eu naquela festa. Foram beijos. Tudo absolutamente consensual. E no dia seguinte, no mês seguinte, e tempos seguintes, nos falamos normalmente. Eu nunca tinha falado dessa terceira pessoa, porque eu nunca acreditei que essa terceira pessoa fosse aparecer quando Dani Calabresa falasse do assunto. E quando ela fosse aparecer, eu precisava que ela fosse na Justiça mentir", disse ele.

Melhem também afirmou que foi vítima de Dani por ter negado um pedido dela para comandar o humorístico Fora de Hora com Bento Ribeiro, com quem a comediante trabalhou no Furo MTV. "A gente tinha um projeto, que era o Fora de Hora, que eu queria que ela apresentasse junto com um ator chamado Paulo Vieira, e ela sempre se mostrou muito reticente porque queria que o projeto fosse feito com ela e outro amigo dela, o ator Bento Ribeiro. Eu tenho certeza que se ela não fosse contrariada profissionalmente, ela não teria me denunciado. Com absoluta convicção. O que motiva Dani Calabresa a me denunciar é isso", declarou.

Marcius