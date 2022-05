Maisa Silva recebe declaração de João Gomes: 'Preciso de dengo'

"Para ela, Maisa. Para os corações apaixonados", concluiu o cantor. Aos risos, Maisa comentou na publicação do sertanejo: "Eu amo! Uma das maiores do Digo ou Não Digo, e digo mais. Hit de milhões".

