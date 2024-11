Maiara surge de mãos dadas com novo affair em cruzeiro e agita fãs; vídeo

FAMOSOS: De mãos dadas, Maiara aparece com affair misterioso no navio de Leonardo. pic.twitter.com/tiA0o5Lt8q — CHOQUEI (@choquei) November 29, 2024

Maiara, da dupla com Maraisa, surgiu de mãos dadas com um novo affair misterioso no cruzeiro da dupla sertaneja, nesta sexta-feira (29).

A sertaneja apareceu com um look ousado, com sutiã transparente, ao lado do novo "boy". A cena vem causando burburinho entre os fãs das cantoras. A artista, que terminou recentemente com Matheus Gabriel, deixou fãs curiosos sobre o suposto novo romance. Sua irmã Maraisa também marcou presença com o noivo, Fernando Mocó, trocando carinhos no evento.

Com shows de Leonardo, César Menotti & Fabiano e mais, o cruzeiro reúne cerca de 5 mil fãs em três noites de muita música e celebração. Maiara e Maraisa prometeram animação e "muita cachaça" em alto-mar.