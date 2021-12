Maiara acredita que Fernando traiu em público para atingi-la: ‘queria me provocar'

Maiara, da dupla com Maraisa, teria confidenciado a amigos que acredita que Fernando Zor tomou as atitudes mais recentes propositalmente para atingi-la. Segundo pessoas próximas contaram a Leo Dias, Maiara afirmou neste domingo (26) que ela fez tudo aquilo na balada para que a namorada visse: “Ele estava muito inseguro em relação a mim e queria me provocar”, teria dito a cantora. “Ele é um homem público, que estava comprometido. Deveria, sim, se portar como alguém nessa condição”, afirmou, segundo fontes próximas. “Faltou respeito a mim! Respeito à minha imagem. Um homem comprometido precisa ter postura”, completou. Esses amigos de Maiara afirmam que Fernando poderia ter sido discreto se quisesse: “Ele poderia fazer o que quisesse num quarto de hotel, por exemplo. Para preservar a própria imagem e a dela. Se fez dessa forma, tão escancarada, é porque queria que isso chegasse até ela. Queria que fosse público”, afirmou uma fonte. Vale lembrar que antes da suposta traição, a sertaneja já estava brigada com Fernando, segundo ele próprio revelou, porque o cantor respondeu um “eu te amo” com um emoji de coração no WhatsApp, o que ela teria considerado como frieza da parte dele. Ainda segundo Leo Dias, a traição de Fernando teria acontecido de fato com uma mulher casada, e não com a mulher que aparece na foto puxando para baixo o decote.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.