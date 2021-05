Lucas e Kerline ficaram após final do BBB? Web pira com rumores; veja memes

Na noite desta quinta-feira (6), começou a circular pelo Twitter o boato de que Lucas Penteado e Kerline Cardoso ficaram durante a estadia em um hotel que marcou o reencontro de todos os brothers após a final do Big Brother Brasil 2021.

Segundo quem nos contou a fofoca, Lucas Koka e Kerline ficaram durante o tumulto que foi essa hospedagem do elenco do BBB 21 no hotel. O casal iria acontecer lá dentro, e não aconteceu, mas a ficada rolou aqui fora segundo que nos contou... — Tvlizando (@tvlizando) May 6, 2021

Tudo começou quando um perfil de fofocas anunciou: “LUCAS E KERLINE FICARAM! Aguardem mais informações #BBB21 [...] Segundo quem nos contou a fofoca, Lucas Koka e Kerline ficaram durante o tumulto que foi essa hospedagem do elenco do BBB 21 no hotel. O casal iria acontecer lá dentro, e não aconteceu, mas a ficada rolou aqui fora segundo que nos contou…”. O perfil seguiu a fofoca: “Pasmem que tá pensando que o Lucas foi o único que a Kerline ficou… DURMAM COM ESSE BARULHO!”, escreveu, sem dar mais detalhes.

Não se sabe se a informação é verdadeira ou não - até agora, nada confirmado. Ainda assim, internautas se empolgaram e reproduziram vários memes, a maioria envolvendo Gilberto, que no programa trocou beijos com Lucas.

"Lucas e Kerline ficaram" pic.twitter.com/wh21NIilRt — mari. (@pegyxcarter) May 6, 2021 #BBB21

Gente, e a kerline que saiu quase rejeitada pela briga q não queria ficar com o Lucas e agora saiu a notícia que eles se pegaram no hotel

