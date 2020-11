Luan Santana quebra o silêncio sobre romance com Giulia Be

Um possível romance entre Luan Santana e Giulia Be voltou a ser assunto nas redes sociais, nesta semana. Com a repercussão do caso, o artista quebrou o silêncio sobre o suposto affair com a também cantora e negou os boatos.

"Giulia é minha amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos, sim, mas por conta de um trabalho lindo que nos une, o clipe 'Inesquecível', escreveu ele ao responder um perfil de fofoca com a notícia do suposto romance dos cantores.

Luan terminou o relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães. Os rumores de um affair dele com Giulia Be ganharam força porque o noivado entre o ex-casal terminou um dia após o cantor fazer uma live ao lado da cantora e Luisa Sonza.

Jade curte posts sobre Luan e Giulia Be

Para completar a 'força' das especulações, Jade curtiu ontem postagens de perfis de fofoca que diziam que Luan e Giulia são o novo casal do momento.