Jade Magalhães curte posts falando sobre Luan Santana e Giulia Be

Jade Magalhães, solteira após o fim do relacionamento de 12 anos com Luan Santana, curtiu posts que insinuam que o cantor está com Giulia Be. E para quem não sabe, em terra de internet uma curtida vale quase tanto quanto um texto.

Para quem não sabe, o noivado entre Jade e Luan terminou um dia após Luan fazer um show em live ao lado de Giulia Be e Luisa Sonza. Agora, Jade curtiu posts de Fábia Oliveira e Rainha Matos, que diziam que Luan e Giulia são o novo casal do momento.

O post feito pela colunista de famosos afirma que, depois de Giulia receber uma série de ataques na internet por ser apontada como pivô da separação, Luan se "sentiu responsável" a aconselhar a garota, o que fez os dois de fato se aproximarem. Ele teria a levado a jantares, um deles inclusive com os seus pais.

Giulia Be curte post dizendo estar solteira

Em meio a toda a situação, Giulia postou uma foto nua tomando banho, e curtiu um comentário que dizia que ela está solteira: "O bom da Giulia solteira é que tenho a oportunidade de ver essa beldade".

A jovem namorava, até então, o cantor e modelo Eduardo Chady.