Luan Santana e Yasmin Brunet dão pistas de que estão vivendo affair

Luan Santana e Yasmin Brunet estão cada vez mais próximos e ao que parece estão vivendo um affair.

Recentemente os dois chegaram juntos no The Town e de lá para cá a modelo não perde um show de Luan, de acordo com o jornal Extra.

Os indícios de affair têm aumentado e Yasmin parece estar incentivando os shippers. Ela chegou a postar a foto de um perfil importado que na embalagem tem um meteoro: “E ainda vem com um meteoro”, escreveu.

Luan e Yasmin passaram a interagir nas redes sociais, o que não acontecia. A modelo está solteira desde o fim do casamento com Gabriel Medina; já Luan teve alguns affairs após o fim do noivado com Izabela Cunha.