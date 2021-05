Lorena Improta fala sobre idas e vindas com Leo Santana e revela detalhes

Lorena Importa relembrou as idas e vindas do relacionamento com Leo Santana ao longo de 4 anos. Os dois se casaram no civil no dia 20 de fevereiro.

A dançarina, que espera o primeiro filho do casal, contou sobre o relacionamento para o canal de Thais Fersoza, no Youtube. “Foi muita imaturidade, mais da parte dele do que da minha. Ele mesmo fala isso. Ele terminava comigo sem motivo. Não era traição, agressão, briga... não tinha nada sério. Isso era o que mais me machucava”.

“Ele sempre foi só, nunca teve um relacionamento sólido de tantos anos para apresentar para a família. Ele me pediu em casamento com três meses de namoro, e ele mesmo se cobrava. Quando ele queria estar só, ele entendia que tinha uma pessoa para quem dar satisfação. Ele se estressava, e não era comigo. Às vezes era com o trabalho, e ele não sabia separar as coisas. Ele foi se adaptando ao relacionamento”, contou a influencer de 27 anos.

Improta ainda disse que nunca houve um motivo para que ela não aceitasse reatar o namoro. “Isso me machucava muito. Ele chegava todo feliz, e ele dizia 'Não quero mais porque não quero mais. Não sei'. Quando se tem um problema de fato, você segue com a vida. Quando ela volta, dizendo 'Me desculpa, eu agi por impulso', você acaba voltando porque não tem algo para te fortalecer para você seguir com a vida. Eu e Léo não tínhamos machucados, rachaduras. Sempre partiu dele todos os términos, e ele sempre pedia para voltar”, relembrou.

Lore contou que os dois amadureceram durante a pandemia já que passaram a quarentena juntos na casa de Leo. “A gente começou a conviver de fato. A gente não tinha pessoas influenciando. A gente começou a entender que precisava conversar e resolver os problemas. Ele começou a fazer terapia, e hoje a gente vive outro relacionamento”, afirmou.

A ex-bailarina do Faustão revelou que o cantor aprendeu com ela a se comportar numa relação. “Léo sempre foi solteiro. Ele sempre foi muito de se exibir e gosta de cuidar do corpo. Quando a gente começou a namorar, ele era over em várias situações que eu não concordava. Nunca fui de postar foto de biquíni ou com decote, então não fazia diferença. Mas ele sempre gostou de postar foto sem camisa. Hoje eu entendo que quando ele faz isso é porque gosta, mas não tá um excesso. Ele postava uma coisa, eu postava foto de biquíni para ele se estressar”.