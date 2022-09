Lembra dela? Cantora Rosana reaparece na TV irreconhecível e choca web

A cantora Rosana, dona do hit ‘O Amor e O Poder’, fez uma rara aparição na TV e chocou internautas pela aparência irreconhecível.

Aos 68 anos, a ícone dos anos 80, participou do Domingão com Huck no quadro Lip Sync ao lado da atriz Deborah Secco.

"Rosana mexeu tanto no rosto que está a cara da Jéssica ex ken Humano", criticou uma internauta. "Estava vendo a participação da Rosana no domingão do Hulk, a mulher parece de cera", observou outro.