Leilane Neubarth surge em raro momento com namorada em dia de vacinação

Sorridente, Leilane, que já tomou as duas doses da vacina, esbanjou simpatia com os presentes no ponto de vacinação No Instagram, Gaia Maria postou a foto do momento e comemorou: “A CARA DA FELICIDADE #vacinaparatodos se é Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca ou Janssen… não importa!!! Precisamos nos proteger e proteger o outro! FELIZ DA VIDA!”.

