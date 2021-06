Leandra Leal detona Bolsonaro no ‘Altas Horas’: ‘como a gente deixou?’

Leandra Leal causou no “Altas Horas” do sábado (26) ao fazer críticas diretas a Jair Bolsonaro e convidou os convidados e telespectadores a refletirem sobre como ele chegou na presidência, em 2018. A atriz, que é conhecida por ser engajada nas causas sociais, disparou: "Olha o que a gente está passando agora. Como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente?".

O discurso forte de Leandra Leal no Altas Horas. Atriz intensa, que representou lindamente, no filme "Zuzu Angel", a minha cunhada, Sônia Angel, barbaramente torturada e assassinada por obra e desgraça de Brilhante Ustra, a grande admiração de Bolsonaro. pic.twitter.com/qWAgKmDXyc — Hildegard Angel (@hilde_angel) June 27, 2021

"Como? Ele já falava sobre preconceito, ele já destilava o seu ódio, ele já falava sobre homofobia, ele já espalhava fake news", afirmou. “Não foi uma escolha difícil. Quem se permitiu achar que era uma escolha difícil relativizou o preconceito, a homofobia, o racismo. Porque tudo isso já estava na fala dele.", denunciou Leandra.

"O desprezo que ele tem pelas pessoas agora, a falta de empatia, [a maneira] como ele imita uma pessoa faltando ar... Ele já tinha isso no seu discurso, ele já tinha isso na sua prática. A gente não pode agora, nas eleições do ano que vem, ficar desatento a isso, achar que não, que isso é piada. Não é piada, preconceito não é piada. É sério!", prosseguiu.

A atriz que está no ar na reprise de “Império”, continuou: “Olha o que a gente está passando. A gente está passando por uma pandemia, mas tem inúmeras outras injustiças que a gente pode continuar passando no nosso país. E eu espero muito que essa seja uma lição desse momento. Todos nós precisamos votar com consciência.”.

Racismo - Leandra também falou sobre a adoção da filha Júlia, de seis anos, e sobre como ter uma menina negra na família mudou a sua visão sobre o racismo, apesar de ser um tema sobre o qual ela já se posicionava.

"Eu sempre me considerei uma pessoa superconsciente, ativista nisso, mas é óbvio que ser mãe de uma menina negra muda completamente minha percepção e meu sentimento, né? É algo que eu não consigo sentir por ela, mas eu posso estar na luta com ela. É algo que é uma das minhas bandeiras agora e que eu acho que, na verdade, deveria ser uma bandeira de toda a sociedade.".

“Tem uma coisa que eu faço muito com a minha filha, que é localizar o racismo e o machismo. Para que ela não confunda que isso é com ela. Acho que realmente é um trabalho elevar a autoestima dela, e eu me dedico, mas é muito importante que ela desde cedo tenha consciência de que essas forças existem na sociedade, para que ela não ache que isso é com ela, que é um problema dela. Não, isso é um problema da sociedade e estamos aqui para mudar isso.”, refletiu.