Ivete Sangalo quebra silêncio e diz que Bolsonaro não a representa

Após críticas por não se posicionar politicamente, Ivete Sangalo quebrou o silêncio nesta terça-feira (22) e afirmou ser contra o governo Bolsonaro.

“Meus zamuris, entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que eu acredito. Esse que governo que aí está não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir. E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora, vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar essa desorganização que são: o uso de máscaras, higienização, vacinas, e o que mais necessário for. Então, que possamos nos vacinar. Eu sou a favor da vacina para todos”, escreveu no Instagram.

Há alguns dias, a cantora lamentou as 500 mil mortes por covid-19, mas foi criticada pelo post “isento”.