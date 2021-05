Claudia Leitte irrita web no Altas Horas e Ana Maria Braga dá no olho

Claudia Leitte provocou reações irritadas dos internautas na noite do sábado no “Altas Horas” (TV Globo), ao ficar em cima do muro ao responder uma pergunta sobre indignação feita por Serginho Groismann. No programa, ela acabou recebendo respostas afiadas de Deborah Secco e Ana Maria Braga.

Com tudo que está acontecendo, Claudia Leitte é incapaz de contar uma indignação. De saco cheio dessa positividade fruto de uma alienação intencional.

Pro inferno c esse gratiluz insuportável

O apresentador questionou o que deixa Claudia indignada, e ela disparou: "A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador, Serginho. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão. Acho que eu me declarei".

Serginho ignorou o discurso da convidada e seguiu: “Deixa eu ver com a Deborah, então, Deborah, o que que te indigna hoje?”.

Rapidamente, Deborah Secco e Ana Maria Braga foram claras ao falarem de tantas coisas que vem lhes causando indignação, como a lentidão na vacinação no Brasil.

"A falta de vacina hoje no Brasil. Não podemos achar isso normal", disse Ana Maria Braga, enquanto Deborah Secco listava esse e outros motivos: “Falta de vacinação, leite condensado [em referência aos gastos exorbitantes do governo federal com alimentos de luxo e outros ítens supérfluos como leite condensado] . Seguir em frente como se nada estivesse acontecendo, isso me deixa muito indignada”.

