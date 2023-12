Kevinho faz carta aberta em forma de música para mãe em tratamento contra câncer

Kevinho surpreendeu sua mãe, Sueli Azevedo, que está em tratamento contra um câncer de mana, e fez uma carta aberta em forma de música. Ele compartilhou com os seguidores o momento emocionante.

No vídeo, dona Sueli assiste ao filho cantar a música que fez em sua homenagem. Fora da redes sociais e dos palcos, Kevinho decidiu se afastar para cuidar integralmente a mãe.

"Se minha mãe não tá bem, não tinha por que eu estar seguindo minha carreira para mim não faz sentido. Ela é a pessoa mais importante na minha vida. E tá vivendo todos esses processos ao lado dela tá sendo muito doloroso. O tratamento tá sendo bem doloroso pra ela, ver minha mãe chorar quase todos os dias, me destrói por dentro. Mas ao mesmo tempo ela está sendo uma guerreira", desabafou.

Veja letra

"Carta aberta pra minha rainha! Eu sempre fui o moleque dos hits. Mas não existe hits se não tem você aqui. Sei que, ultimamente, não ando bem, mas por você eu não posso deixar a peteca cair. Sei que a vida é uma roda gigante. No topo, eu fiquei vários anos por lá. Rodei o mundo, fiz várias turnês. Mal sabia eu o que estava pra chegar".

"Sei que é forte para suportar. Sei que é meu chão pra eu não escorregar. E também sei que se for preciso eu tiro do meu só pra poder te dar. Lembro como fosse hoje quando você colocava a bandana pra me arrumar. Hoje você tá linda de turbante. Nem toda rainha usa coroa. E você tá aqui para poder provar".

"Por um deslize o meu mundo quase sucumbiu. Coração acelerou na garganta senti um frio. Notícia inesperada, deu um gancho sem avisar, tivemos que ser forte ao te ver chorar. Oh, mãe, eu sei que essa batalha a gente vai ganhar. Você é bem mais forte do que imaginar. Do seu ventre gerou minha luz. E sua luz hoje é o que me conduz. Desculpa se a minha lágrima rolar. E a cada sessão que tive que segurar. Hoje só irradia o bom. Ver você sorrindo aquece o coração. 'Oh Mãe'".