Justin Timberlake cancela shows em meio a exposição de Britney Spears

Britney também revelou que Justin terminou o namoro por SMS, e acusou o ex de traição e que por conta de um desentendimento teve um ataque de pânico, um dos motivos de sua performance no VMA de 2007 ter sido um desastre.

A cantora expôs atitudes polêmicas do cantor na época em que os dois namoravam, revelando que abortou o filho que esperava dele porque o cantor dizia que os dois não estavam prontos para serem pais. Ela também relatou que fez o aborto doloroso secretamente e sem ajuda de médicos no chão do banheiro, enquanto o cantor tocava violão na sala.

Segundo fontes do TMZ, Timberlake teria cancelado apresentações do ano que vem, que divulgariam parte um novo single que é parte de um novo álbum.

