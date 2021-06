Juliette e Tatá Werneck divertem fãs com papo inusitado: ‘vamos t*****?’

Em uma conversa divertida com a campeã do BBB 21, Juliette Freire, Tatá Werneck soltou algumas brincadeirinhas inusitadas e ousadas, e os fãs caíram na risada. A conversa foi gravada e os áudios publicados nas redes sociais.

ver tata werneck e a juliette interagindo era tudo que eu precisava pic.twitter.com/AFevsZJ0x5 — gio! (@oxegio_) June 12, 2021

No bate-papo, Tatá ainda chamou Juliette para participar do seu programa “Lady Night”, e ela aceitou. Confira a transcrição do diálogo:

T: "Você vai no Lady Night, né?"

J: "Claro que eu vou. Claro que eu vou, tô esperando esse momento.

T: “Vai sem calcinha! Aquela, bem louca falando uma parada nada a ver. Tô zoando.”.

J: “Ó, se você vier com brincadeirinha dizendo que vai me beijar e não beijar, vou beijar à força. Estou brincando, à força não.".

T: “Juliette, eu vou fazer 10 PCRs [exame de Covid] para tocar em você porque eu sou totalmente... [inaudível]".

J: "Pode começar, minha filha".

T: [...] “Va… Vamo transar?”. [risos de Raffa Vitti ao lado].

T: “Só por áudio?”.

J: [risos] “Calma, Tatá, estou um pouco prejudicada.”

T: “Por que, hein?”

J: “A carência, amiga.”

T: “Eta, menina. Quer dormir com o Rafa?”

J: “Não, amiga, eu prefiro você no momento”.