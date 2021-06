Juliette aparece em novo ensaio com Gilberto Gil para live de São João

Vem coisa boa por aí. Gilberto Gil mostrou aos fãs que recebeu a campeã do BBB 21, Juliette Freire, novamente para mais um ensaio para a live de São João que vai acontecer no domingo (13).

A paraibana fará uma participação no show ao vivo do artista, que ocorre na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e será transmitido online.

Juliette apareceu segurando um acordeão na foto publicada pelo cantor, que carinhosamente a apelidou de “afilhada”. Juliette retribuiu chamando o artista de “dindo”.

"Domingo tem arraiá do Gil com a participação mais que especial de sua nova afilhada Juliette. A festa terá transmissão exclusiva no Globoplay e Multishow", escreveu a equipe de Gilberto Gil no Instagram.

Também foi compartilhado um vídeo em que Juliette aparece cantando, mas para manter o clima de surpresa no ar, não foi disponibilizado áudio.