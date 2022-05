José Lucas de Nada apavora ‘rei do gado’ em Pantanal após ser roubado por mulher

José Lucas de Nada chegará deixando o pai José Leôncio (Marcos Palmeira) apavorado no capítulo que vai ao ar neste sábado (14) em Pantanal.

O ator Irandhir Santos, que interpretou Joventino (pai de José Leôncio) na primeira fase da novela, vive a oportunidade de dar vida a outro personagem na segunda fase, como José Lucas de Nada, filho bastardo de Zé com a prostituta Generosa (Giovana Cordeiro), com quem o “rei do gado” perdeu a virgindade.

José Lucas chegará dirigindo o seu caminhão e dará uma carona para uma mulher à beira da estrada. A tal mulher vai tentar conquistar o rapaz, que recusa achando que ela é prostituta. "O problema é que eu sou um filho da...", dirá ele.

"Vai me ofender agora?", reagirá a mulher. "Não tô ofendendo ninguém. Até porque, isso não é ofensa, é ocupação", dirá José Lucas, mostrando a foto da sua mãe.

"E a que tá do lado dela é a minha avó de criação, dona Ana... Ou dona Jacutinga [Gláucia Rodrigues], a dona da currutela onde eu nasci. Então eu posso dizer que sou filho e neto da puta. Pra mim, sempre foi motivo de orgulho! Eu conheço o duro que ocês têm que dá nessa vida. Foi por isso que parei o meu caminhão", dirá.

Em seguida, a mulher perguntará sobre a carga de gado que ele está levando. "E se te roubarem ele?". "Tá pra nascer o sujeito que seja home pra tanto", responderá Zé. A passageira apontará um arma para ele: "E mulher?".

É assim, tendo seu caminhão recém-comprado roubado, que José Lucas de Nada chega à fazenda de José Leôncio, apavorando o fazendeiro.

Remake

Assim como Irandhir Santos, um ator interpretou dois personagens na 1ª e 2ª fase da versão original de "Pantanal" em 1990. Paulo Gorgulho deu vida a José Leôncio na primeira fase, e na segunda, após pedido do público para ele retornar à novela, foi criado o personagem de José Lucas de Nada, que tem esse sobrenome devido à falta do nome do pai no registro.

Assim como na primeira versão, o personagem deve se encantar por Juma Marruá (Alanis Guillen).