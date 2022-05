Pantanal: Juma quase vira onça ao ouvir revelação de Alcides, que planeja vingança

Alcides (Juliano Cazarré) vai fazer uma revelação que deixará Juma (Alanis Guillen) furiosa nos próximos capítulos de Pantanal.

Tudo começa quando Guta (Julia Dalavia) resolve encontrar Jove (Jesuita Barbosa) e ao sair ao lado de Alcides, largará o peão sozinho com Juma.

Na conversa, o Alcides fará revelações, afirmando que sua família também foi enganada por Tenório (Murilo Benício), e contará: "Eu sô filho do jagunço que matou o teu irmão".

Assim que Guta vira as costas, ele solta para Juma. "Eu disse que vim do Sarandi, Juma... Da terra de onde viêro seus pais... Tô errado?”.

Chocada, Juma ouvirá o peão explicar que os pais dele também se envovleram em uma disputa de terras. Mas a fúria - com direito a mocinha quase virando onça - vem após ele contar qual é a sua ligação com os Marruá. "Eu sô filho do jagunço que matou o teu irmão Francisco [Túlio Starling]”.

Juma fica furiosa, quase vira onça e Alcides terá que se virar para poder acalmá-la novamente. "Foi chumbo trocado, Juma. E o teu irmão atirô primêro. Por causa dele eu mar conheci meu pai. Eu só tinha quatro ano quando ele morreu", dirá ele.

O peão afirmará que não pretende se vingar da jovem, mas sim encurralar o verdadeiro responsável pela tragédia na vida dos dois: Tenório.

É quando Juma lembrará que a mãe, Maria Marruá, expressou sua indignação contra um tal Tenório. "É isso o que ele é, Juma: o diabo em terra! Eu vim aqui atráis de me vingá desse mardito e aqui descobrí que num é só a morte do meu pai que ele tem nas costa. A do teu irmão, do teu pai... Até mesmo a morte da tua mãe, d’um jeito ou de ôtro tá nas costa desse mardito".