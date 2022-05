Ex de Sthe Matos faz procedimento para deixar pernas musculosas e mostra resultado

O influenciador baiano mostrou que tinha as coxas criticadas por seguidoras e disse: "Levava na esportiva. Lidava de forma descontraída [sobre as pernas finas], mas o procedimento é natural e estou muito feliz. É feito com o meu próprio sangue. Eu fiz para aumentar a parte de cima. Amei!”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.