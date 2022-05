Fábio Porchat vai pagar taxa de inscrição do Enem 2022 para 200 alunos

Os candidatos devem fazer as inscrições na página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio.

As provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, nas versões impressa e digital.

“Minha Gente! O Quebra Essa, Porchat está de volta! Lembra que no ano passado me comprometi a pagar 100 inscrições do Enem e a Maisa, o Glenn Greenwald e o David Miranda embarcaram junto comigo apoiando também? Vou repetir esse ano!”, anunciou Porchat em sua conta no Twitter.

