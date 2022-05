José Leôncio fica incrédulo ao ver 'fantasma do passado' e Irma faz a fila andar com 2 no Pantanal

Em Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai ficar sem acreditar ao receber uma visita de Irma (Camila Morgado).

O fazendeiro, que está sempre procurando viver o presente e olhando para o futuro, se deparará com o “fantasma do passado” em cenas previstas para irem ao ar na próxima semana.

A irmã de Madeleine acabará confessando, sem querer, à influenciadora digital, que que teve um envolvimento com ele quando ainda jovem. Sem nada a perder, ela decide voltar ao Pantanal para reconquistá-lo, com o pretexto da volta de Jove (Jesuita Barbosa). No entanto, José Leôncio vai rejeitar a ruiva mais uma vez. Isso fará com que ela enterre o amor por ele e faça a fila andar.

É nessa viagem que Irma acabará se encantando pelo violeiro Xeréu Trindade (Gabriel Sater), e esquecerá o “rei do gado” nos braços do galã que afirma ter pacto com o diabo.

Mais para a frente, ela vai engatar um romance com José Lucas de Nada (Irandhir Santos), bastardo de Zé Leôncio.