Jojo Todyhno vai casar amanhã após cinco meses de namoro com militar

Jojo Todynho confirmou que vai se casar neste sábado (29) com o militar Lucas Souza. Os dois estão juntos há cinco meses.

"Em respeito aos meus fãs, pessoas que realmente torcem por mim, pela minha felicidade, vim contar para vocês que amanhã eu me caso, com uma pessoa muita especial, que cuida muito de mim, me ajuda muito. Que graças a Deus, que tem a profissão dele, não precisa de mim para p*rra nenhuma, é amor mesmo", iniciou a funkeira em uma série de stories.

A campeã de A Fazenda contou ainda sobre o sonho de ter uma família. "Sempre sonhei em ter minha família e voltar a ter minha vida com Deus. Tenho outros planos para a minha vida e quem dita o que eu devo fazer é Deus (...) Meu marido, além de fazer duas faculdades, ele tem o dinheiro dele, a profissão dele, e eu tenho muito carinho pelos militares. Minha família tem militar. Amo militar, amo farda, sou Maria Batalhão, nunca neguei isso para ninguém".

"Deus me abençoou naquilo que eu gosto, com esse homem maravilhoso, que tem o dinheiro dele, a profissão dele... O Lucas não precisa de mim. No dia que ele precisar, estou aqui para apoiar, porque na vida é assim: um ajudando o outro", disse a cantora ao rebater sobre as críticas que recebe desde que tornou o namoro público.