Noivo de Jojo Todynho rebate críticas sobre relacionamento com a cantora

Lucas Souza, noivo de Jojo Todynho, rebateu as críticas ao relacionamento do casal. Desde que a funkeira assumiu o namoro em público, o jovem de 21 anos vem sendo chamado de “interesseiro”. "As pessoas ficam enchendo o saco. Só me mandam mensagens negativas. O pessoal é perturbado, não me deixa em paz. Não preciso ficar escutado merda das pessoas", disse ele ao lado da amada. Os dois surgiram juntinhos assistindo “Minha Mãe é um Peça” nas redes sociais. O casal ficou noivo em dezembro após 5 meses de relacionamento. Lucas é das Forças Armadas e estudante de engenharia civil, segundo o jornal Extra.

