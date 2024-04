Reação de Camilla de Lucas ao conhecer Rihanna viraliza: 'Pirepaque do Chaves'

No Instagram, Camilla postou: "Estava preparando a câmera para fazer um vídeo, até que Rihanna surgiu e segurou minha mão". Ela acrescentou mais detalhes sobre sua reação: "Essa sou eu tendo um pirepaque do Chaves porque a Rihanna chegou e veio na minha direção falar comigo. Eu fiquei assim: OI?".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.