James Franco será Fidel Castro em 'Alina de Cuba', filme sobre filha do político

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator James Franco vai interpretar Fidel Castro no filme "Alina de Cuba", que deve retratar a vida de Alina Fernandez, filha do líder cubano com sua amante Natalia Revuelta.

John Martinez O'Felan, produtor do longa, disse à agência AFP que atores latino-americanos e com ascendência ibérica foram analisados para o papel, mas Franco foi a escolha final. Segundo O'Felan, o diretor queria alguém parecido com Fidel Castro, tanto na aparência física quanto no carisma.

Dirigido pelo cineasta espanhol Miguel Bardem, primo do ator Javier Bardem, o longa vai narrar a trajetória de Alina, conhecida por ser opositora ao pai e ao regime de Cuba, onde viveu até 1993. Hoje, aos 66 anos, ela mora em Miami.

Também foram escaladas para o elenco a atriz argentina Mía Maestro, no papel de Natalia Revuelta, e a americana Ana Villafañe, que dará vida à personagem-título do filme. A produção de "Alina de Cuba" deve começar em 15 de agosto, na Colômbia, e terminar até o fim deste ano.

Ainda sem data de estreia, este será o segundo trabalho que James Franco assume após as denúncia de assédio sexual que vieram à tona em 2018, quando o ator foi acusado de ter coagido ex-alunas a fazer cenas de sexo explícito na frente das câmeras.

Em dezembro do ano passado, Franco admitiu ter mantido relações sexuais com alunas.