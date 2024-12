Isabelle Nogueira é clicada durante passeio com Matteus em shopping após noivado; fotos

Natural de Manaus, mas apaixonada pela cultura dos bois-bumbás, Isabelle pretende fazer a festa em Parintins, com os seus próximos, e Matteus também quer reunir família e amigos em Alegrete, no Rio Grande do Sul. "Assim, conseguiremos reunir os convidados em cada lugar. O deslocamento é muito grande. Cada um é de diferentes pontas do país", explicou ele em recente entrevista 'a revista Quem.

O casal, que está morando junto em São Paulo, conferiu uma loja de grife no centro de compras carioca. Os dois pretendem fazer a celebração do casamento em duas festas na 'terrinha' de cada um.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.