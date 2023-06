Influencer revela reação de Neymar ao ter conversas expostas: 'ligou várias vezes'

Reagiu! Neymar ficou furioso ao ter as conversas com Fernanda Campos expostas neste fim de semana. A influencer contou à colunista Fábia Oliveira que o jogador do PSG tentou contato por ligação, mas como ela não atendeu mandou mensagem.

"Ele ligou várias vezes e eu não atendi. Falei ‘ó, aconteceu porque aconteceu’. Aí, ele fez um dramão e falou ‘parabéns, você ganhou a sua fama que você tanto queria’. Depois, ele não falou mais nada”, contou Fernanda.

A ‘bomba’ começou a circular no domingo (18) após a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, expor prints e vídeos entre o jogador e a influencer Fernanda Campos, que afirma ter ficado com Neymar em um apartamento de luxo em São Paulo na véspera do Dia dos Namorados.

Neymar está namorando Bruna Biancardi que está grávida do segundo filho do atacante.