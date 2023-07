Influencer fisiculturista morre durante agachamento com barra de 210 kg

Segundo o site New Asia, o fisiculturista foi levado ao hospital com pescoço quebrado e compressão crítica dos nervos vitais que conectam seu coração e pulmões. Ele não resistiu.

O atleta tentou fazer um agachamento com barra de 210 kg, mas não aguentou e a barra acabou atingido a nuca do influencer Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, Justyn cai inconsciente no chão.

