Influencer filha de prefeito morre aos 19 anos

A morte foi divulgada neste sábado (9) nas redes sociais, após uma complicação no transplante de fígado. A família não detalhou o motivo da jovem ter precisado do transplante.

Morreu aos 19 anos a influenciadora Maria Sofia Vali, de 19 anos, filha mais velha do prefeito Vitor Valim, da cidade de Caucaia, no Ceará. Sofia tinha mais de 450 mil seguidores no TikTok e 83 mil no Instagram.

