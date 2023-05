Influencer expõe Thomaz Costa após ator ser acusado de agressão por Tati Zaqui

Sophia contou que Thomaz teria proposto um “contrato de sigilo com multa” caso o romance deles viesse a público. Quando o caso veio à tona, a influencer acusou o ator de ter derrubado sua conta no Instagram com 400 mil seguidores.

“Ano passado quando expus tudo que sofri com Thomaz Costa fui taxada de oportunista e massacrada, foi necessário chegar ao pior para acreditarem em mim”, escreveu Sophia no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.