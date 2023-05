Vídeo mostra Thomaz Costa correndo atrás de Tati Zaqui após ameaça com faca

FAMOSOS: Em vídeo apresentado por Tati Zaqui à polícia mostra Thomaz Costa correndo com uma faca na mão atrás da cantora.

Thomaz Costa apareceu correndo atrás de Tati Zaqui em um vídeo gravado pela cantora, que denunciou o ator por violência doméstica, lesão corporal, dano e ameaça.

Nas imagens, Thomaz aparece correndo forma agressiva durante uma briga com a cantora, enquanto ela diz: "Ah, jogou a faca, né? Jogou a faca, né?". Tati filma uma faca no chão e o ator diz: "Eu joguei? Você que jogou", diz ele.

O casal começou a se relacionar em "A Fazenda" no ano passado, e desde então vivia um relacionamento conturbado. Na quinta-feira, Tati relatou à polícia uma série de agressões e episódios de ciúmes ao longo do namoro, e decidiu prestar queixa após, segundo ela, ser ameaçada com uma faca no dia em que decidiu dar um "basta definitivo". No depoimento, Tati diz que o ator a ameaçou com uma faca na cintura.