Influencer de 18 anos expõe Rafael Cardoso após nude e ligações: ‘maluco e psicótico'

o rafael cardoso levando exposed dessa menina que tem apenas 18 anos… pelo visto o buraco é muito mais em baixo pic.twitter.com/xWtkPXNS2k — matheus (@whomath) July 1, 2023

Após a atriz transexual Gabrielle Gambine expor Rafael Cardoso, a influencer Mariah Benfica, de 18 anos, revelou que foi surpreendida com um nude indesejado enviado pelo ator de 37 anos.

"Em janeiro, esse cara me seguiu. Eu tinha acabado de fazer 18. Começou perguntando de onde eu era, a minha idade. Até aí, tudo bem. Conversei com ele, mas depois de um tempo, ele começou a mandar coisas muito estranhas. Mandou uma foto de bombinha do nada. Isso é coisa de criança, de quem acabou de descobrir o que é nude", começou. "Eu na praia e ele me ligando porque eu não respondia. Acho super estranho porque ele tem 38 anos (sic) e eu 18. Não consegue aceitar que eu não quero responder", prosseguiu.

"Vi que ele não faz só comigo, mas com todas as mulheres. Acha que todas as mulheres não têm nada para fazer e estão sempre disponíveis para ele. Não sei se é só egocêntrico, mas porque é ator e famoso. Não vai conseguir nada com as mensagens de maluco e psicótico. Não tem senso nenhum e acha que mulher é objeto", disse Maria, que completou que não sabia quem era o ator até ter visto uma foto dele com Jade Picon.

Até o fechamento desta matéria, o ator ainda seguia a jovem no Instagram.

Na onda Neymar --- As exposições contra o ator acontecem na mesma onda de exposição das traições de Neymar Jr. à namorada grávida, Bruna Biancardi. Mas no caso de Rafael, a revolta começou após o ator compartilhar um post de Nego Di fazendo piadas homofóbicas contra João Guilherme, após o ator posar usando um cropped.