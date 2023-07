Atriz trans expõe flerte de Rafael Cardoso após post homofóbico: 'pra ele é normal trair a mulher'

Recentemente, Gabrielle viveu um affair com o ator Caio Blat. O ator vive um casamento aberto com Luisa Arraes desde 2017, inclusive eles moram em apartamentos separados.

No Instagram, Gabrielle mostrou o ator flertando com ela, perguntando sua idade e onde ela mora. Ao fim da tentativa de conversa, ele disse que iria tomar banho e enviou um vídeo — que não teve o conteúdo revelado por ela.

