Imagens mostram DJ Ivis machucado após suposta briga com Pamella Holanda

O apresentador Luiz Bacci divulgou neste domingo (25) imagens do DJ Ivis, preso por espancar a mulher Pamella Holanda, com machucados supostamente causados após uma briga com a jovem.

Segundo o jornalista, as fotos foram entregues à defesa do DJ momentos antes da sua prisão. Nessa semana, foram vazados áudios que mostram uma briga entre o casal. “Esses registros serão fundamentais na tentativa de tirá-lo da prisão”, diz o post feito por Bacci.

A suposta briga teria acontecido no dia 12 de março no condomínio do cantor. A defesa alega que ele procurou a polícia e denunciou o caso.