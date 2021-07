Justiça nega pedido de DJ Ivis para proibir ex-mulher de falar sobre agressões

Após a divulgação de um vídeo de agressão contra a ex-mulher, Pamella Holanda, o DJ Ivis entrou na Justiça para pedir que a jovem apagasse as imagens da violência das redes sociais e que também não comentasse mais sobre o caso.

A juíza Maria José Sousa Rosado de Alencar, do Tribunal de Justiça do Ceará, negou o pedido neste domingo (11) alegando que é “ impossível analisar o pedido, além do que a concessão de tal pretensão, nos moldes formulados representaria afronta ao direito fundamentada livre expressão da imprensa”.

Ivis entrou com um processo de calúnia contra Pamella. A defesa do DJ alega que "na data de hoje, após as 15 horas [ela] comunicou a imprensa fatos mentirosos relativos à violência doméstica veiculada em site na internet prejudicial a sua reputação".