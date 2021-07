Hadson Nery ironiza ‘fadas do BBB’ após traição de Pyong e Marcela rebate

O ex-bbb ainda publicou um vídeo em que Marcela aparece reagindo uma foto dele no reality. “Povo burro. Tudo isso por causa de uma foto. Obrigado por me fazer macho hétero Jesus”, escreveu.

“Tem que chamar as fadas de Taubaté de novo para salvar o mágico. Quero ver a seletividade de novo em ação, não vale se esconder. Grandão, sem medo. Falei, tô leve”, alfinetou já que as meninas eram amigas de Pyong no reality.

