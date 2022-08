Guns N’ Roses: funcionária filma Axl Rose dentro de hotel em Manaus: 'posso morrer agora'

A presença da banda liderada por Axl Rose está causando alvoroço no centro da cidade, com uma multidão de fãs de plantão em frente à sacada do hotel, que tem vista para o Teatro Amazonas.

Manaus/AM - Uma funcionária filmou Axl Rose e outros integrantes do Guns N’ Roses nas dependências do hotel Juma Ópera, em Manaus. O vídeo foi divulgado por ela na noite de hoje (30). A mulher teria sido demitida pelo hotel após a filmagem.

