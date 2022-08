Em vídeo, baixista do Guns N’ Roses nada com botos em Manaus

A chegada no Amazonas repercutiu em todo o Brasil, já que marca o desembarque em terras brasileiras. Eles são atração também do Rock in Rio no dia 8 de setembro.

A banda se apresenta na quinta na Arena da Amazônia. Na noite de ontem, o vocalista Axl Rose acenou para fãs do alto da varanda do hotel Juma Ópera, levando o público ao delírio.

Duff McKagan, baixista do Guns N' Roses, aproveitando a estadia em Manaus foi nadar com os botos nesta terça-feira (30).

