Guns N’ Roses exalta Manaus 1 semana após show: 'incríveis'

Manaus, you were F'N' incredible! pic.twitter.com/2yugCF8uIZ

O grupo americano segue em solo brasileiro e é a principal atração do Rock in Rio na quinta-feira (8).

Nas redes sociais, a banda postou fotos do show na capital amazonense e exaltou os fãs da cidade: "Manaus, you were F'N' incredible!", em tradução livre algo como "Manaus, vocês foram incríveis para c*ralho”.

Guns N Roses exalta Manaus Manaus/AM - Uma semana depois do show na Arena da Amazônia, que marcou o primeiro dia da sua turnê no Brasil, o Guns N’ Roses mostrou que Manaus ficou marcada na memória e exaltou a cidade, nesta quarta-feira (7).

