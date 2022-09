Camila Queiroz esculacha fã que perguntou sobre Jade Picon 'roubar' Klebber Toledo

"Tô me perguntando aqui se você confundiu o Klebber com o Chay [Suede]. Mas mesmo assim, respeita os atores, respeita a mulher dele também. Toma vergonha na tua cara. Que coisa feia fazer isso na internet", disparou.

A atriz rebateu 'com vontade', afirmando que em primeiro lugar a internauta deve ter confundido o seu marido Klebber Toledo com Chay Suede — que é quem faz par romântico com Jade Picon na nova novela das nove, “Travessia”, substituta de “Pantanal”. Em seguida, ela mandou a fã respeitar o trabalho dos atores e seus respectivos parceiros, no caso a esposa de Chay, Laura Neiva.

Camila Queiroz esculachou uma internauta que fez uma pergunta indiscreta sobre os ciúmes do marido Klebber Toledo em tela, com uma confusão feita em relação à ex-bbb Jade Picon.

