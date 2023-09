Grávida, Jheny Santucci desabafa sobre término com Arthur Aguiar: 'não esperava'

"Minha gravidez, embora não tenha sido planejada, realmente me reaproximou do Arthur, porém, nosso relacionamento era baseado em amor, em uma convivência leve e gostosa, não sendo de forma alguma sustentado exclusivamente pela geração de um filho. Até porque, acreditamos que não é necessário estar junto para a criação de um filho no caminho do bem e do amor", finalizou.

Esperando um filho de Arthur Aguiar, Jheny Santucci desabafou nesta terça-feira (19) sobre o término do relacionamento com o ator, que foi anunciado apenas 3 dias após o anúncio da gravidez.

