Bruna Biancardi se pronuncia após flagra de Neymar com mulheres: 'decepcionada'

Bruna Biancardi se pronunciou na manhã desta teça-feira (19) sobre o vídeo em que Neymar aparece com mulheres em uma balada na Espanha. A influencer diz estar decepcionada, mas que agora vai focar na reta final da gravidez.

“Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, escreveu por meio dos stories. “Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, finalizou.

A assessoria do jogador emitiu uma nota sobre o flagra e minimizou a situação: "Não tem nada demais", informaram. Em junho, Neymar fez uma carta aberta a Bruna Biancardi e pediu perdão pela traição na véspera do Dia dos Namorados, com a influenciadora Fernanda Campos.