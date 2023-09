Pai de Neymar rebate críticas ao filho após flagra com mulheres na Espanha: 'É solteiro'

"O senhor pode me dizer qual é o status da relação de Neymar e Bruna?”, perguntou Leo Dias. Se contradizendo, o pai respondeu: "Tem um relacionamento e ninguém tem a ver com isso”, rebateu.

Buscando respostas sobre o vídeo, o jornalista entrou em contato com Ney pai por mensagem do WhatsApp. A conversa foi publicada na íntegra por Leo Dias em seu site de notícias.

O pai de Neymar deu a entender que o filho está solteiro em conversa com o jornalista Leo Dias após o flagra do jogador ‘soltinho’ em uma balada na Espanha com mulheres.

