A Grande Conquista: Thiago Servo se descuida e deixa pênis à mostra

Thiago chegou a participar de A Fazenda 8, mas desistiu do programa. O cantor formou dupla com Thaeme e saiu em 2013.

O sertanejo estava no banheiro, se descuidou e mostrou o pênis. Ele abriu a porta repetidas vezes e não percebeu que uma das câmeras estava registrando a frente do banheiro.

