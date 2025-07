Gkay surge com bumbum redondíssimo após procedimento e web reage: 'chocado'

O médico responsável agrareceu os elogios após a repercussão, e esclareceu: "Utilizei no meu protocolo ácido hialurônico com bioestimulador de colágeno. Não utilizo PMMA nos meus protocolos de glúteo!".

​Nas redes sociais, internautas reagiram: 'Fico mt feliz que estamos avançando em procedimentos estéticos, espero que daqui alguns anos na minha vez dê pra financiar… tô chocado com o bumbum da gkay REDONDINHO', escreveu um usuário do X, tendo mais de 800 curtidas.

Gessica Kayane, a GKay, surgiu com o bumbum redondíssimo após realizar um procedimento estético na última semana, e impressionou os internautas. A influenciadora posou seminua no consultório do profissional responsável pelo protocolo, deixando o resultado à mostra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.