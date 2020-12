Giovanna Ewbank e Titi posam em lugar paradisíaco:‘sonho virando realidade'

Giovanna Ewbank deixou os seguidores encantados ao postar uma foto ao lado da filha mais velha, Chissomo, a Titi, no Instagram neste domingo (27). Além da beleza da mãe e filha, o cenário impressionou os internautas.

"Nosso sonho se tornando realidade”, escreveu Gioh, que marcou o marido Bruno Gagliasso na publicação.

O lugar se trata do Rancho da Montanha, propriedade da família na região do Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, que está passando por obras. Giovanna e Bruno pretendem transformar o lugar em um santuário para preservação natural de espécies animais viverem livremente e em segurança.